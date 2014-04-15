Мінінфраструктури готує конкурс на концесію порту "Південний"

Міністерство інфраструктури України планує найближчим часом провести перший конкурс з передачі в концесію найбільшого морського торговельного порту «Південний» (Одеська обл.), повідомив в інтерв'ю УНІАН міністр інфраструктури України Максим Бурбак.

"На сьогодні ми підійшли до проведення першого конкурсу щодо концесії в одному з найбільших портів країни - «Південному». До процесу обов'язково будуть залучені експерти, представники громадських організацій, профспілки та інвестори", - повідомив Бурбак, не уточнивши деталей конкурсу.

Також міністр підкреслив, що в рамках реформування портової галузі цей концесійний конкурс повинен пройти максимально відкрито і публічно.

"Головна роль уряду та Мінінфраструктури - створити прозорі правила роботи. З іншого боку, коли інвестор декларує, що він бере в концесію цей причал і створить там 10 млн тонн вантажообігу на рік, то він повинен виконувати це. А якщо ні, то ми будемо розривати договір", - сказав Бурбак.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня 2014 року уряд прийняв постанову, згідно з якою перелік об'єктів державної власності, які можуть надаватися в концесію, був доповнений активами держпідприємства «Адміністрація морських портів України» (АМПУ), що перебувають на баланс.

За словами голови АМПУ Юрія Васькова, у концесію можуть надаватися об'єкти портової інфраструктури, визначені статтею 23 Закону «Про морські порти України» - причали, залізничні та автомобільні під'їзні шляхи (до першого розгалуження за межами порту), лінії зв'язку, засоби тепло-, газо-, водо - та електропостачання, інженерні комунікації. Стратегічне майно (об'єкти портової інфраструктури загального користування, системи навігації, канали, акваторії тощо) залишаться у державній власності.

Довідка УНІАН. Адміністрація морських портів України (АМПУ) розпочала свою роботу 13 червня 2013 року, об'єднавши держпідприємства, які увійшли в нову структуру шляхом виділення з них стратегічних об'єктів портової інфраструктури та іншого майна. Адміністрації також підпорядковані держпідприємство "Дельта-Лоцман" та судноплавна компанія "Керченська поромна переправа".

В Україні налічується 18 державних морських портів. Морський торговий порт «Південний» - другий за обсягами перевалки вантажів порт України, заснований в 1978 році і розташований на березі Аджаликського лиману. Це найбільш глибоководний порт України (глибина підхідного каналу - 15,5 м, глибини біля причалів - 14-15,5 м). Загальна протяжність причалів - близько 2,6 км

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