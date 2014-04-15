Львівська залізниця недоотримала 12,3 млн грн за перевезення пільговиків

Про це повідомила УНІАН прес-служба дороги.

"Протягом трьох місяців поточного року Львівська магістраль надала послуги з перевезення пільговиків у приміському сполученні на загальну суму 15,28 млн грн. Компенсацію від ОДА залізниця отримала в розмірі 2,99 млн грн, що складає 19,6% від понесених витрат", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, всі 7 областей, територією яких пролягає Львівська магістраль, заклали до бюджетів на 2014 рік 23,52 млн грн на покриття витрат львівська залізниця за здійснювані нею перевезення пільговиків. За січень-березень поточного року облдержадміністрації повинні були перерахувати 4,45 млн грн, однак перерахували лише близько 3 млн грн.

Львівська магістраль за вказаний період отримала від Рівненської області 52% запланованої суми відшкодування, від Івано-Франківській - 42%, від Чернівецькій - 36%, від Тернопільській - 24,5%, Львівської - 12%, а Волинська та Закарпатська області взагалі не перерахували кошти.

Як повідомляв УНІАН, Львівська залізниця у 2013 році недоотримала 42,2 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільгових категорій пасажирів у дальньому сполученні, а також недоотримала 31,452 млн грн за перевезення пільговиків у приміському сполученні.

Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень у 2013 році склали понад 6,6 млрд грн, зокрема в приміському сполученні - 3,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. Відповідно до законодавства України, залізничним транспортом здійснюється перевезення 26 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Однак з року в рік спостерігається негативна тенденція несвоєчасного і неповного відшкодування витрат на перевезення пільговиків, що істотно погіршує фінансовий стан галузі. Зокрема, недоотримані кошти не дозволяють підвищувати якість послуг для пасажирів і оновлювати рухомий склад.

Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь. На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.