Близько 136 тис. залізничників взяли участь у заходах до Дня довкілля

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту ("Укрзалізниця") з посиланням на управління екологічної безпеки відомства.

Згідно з повідомленням, загальна площа прибраних цього дня територій перевищила 4,3 тис. га, при цьому працівники галузі привели в порядок 36,9 га газонів і квітників, а також ліквідували 1823 несанкціоновані звалища, більшість з яких перебували на територіях населених пунктів, прилеглих до територій залізничного транспорту.

Зокрема, близько 22 тис. працівників Одеської залізниці побілили понад 4,5 тис. дерев, упорядкували 164 пам'ятника і ліквідували 215 стихійних звалищ. Львівські залізничники упорядкували 48 водних джерел і побілили понад 30,5 тис. погонних метрів бордюрів.

У заходах з озеленення та благоустрою територій взяли участь понад 20 тис. працівників Південно-Західної залізниці, які ліквідували 689 несанкціонованих звалищ, а також привели до ладу понад 55 га газонів і квітників.

Як повідомляв УНІАН, працівники залізниць України та підприємств залізничного транспорту візьмуть участь у щорічній всеукраїнській акції з благоустрою «За чисте довкілля», яка проходитиме протягом квітня-травня 2014 року.

У День навколишнього середовища 20 квітня 2013 року у заходах з озеленення, благоустрою та прибирання територій взяли участь близько 161,6 тис. працівників залізничного транспорту, які висадили 15,79 тис. дерев і 22,79 тис. кущів.

У всеукраїнській акції "За чисте довкілля", яка проходила з 1 квітня по 6 травня 2013 року, взяли участь майже 400 тисяч залізничників, які висадили 32 тис. дерев і 30 тис. кущів.

Довідка УНІАН. Щорічна Всеукраїнська акція з благоустрою «За чисте довкілля» проводиться в Україні у квітні-травні 2010 року.