Станція Вапнярка Одеської залізниці за рік відправила понад 221 тис. вантажних вагонів

Про це повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, минулого року вагонооборот станції Вапнярка становив 442 182 вагони, що на 8% більше показника 2012 року, а також на 23,4% більше планового завдання.

Зокрема, з цієї станції було відправлено 135 077 транзитних вагонів без переробки, що на 27,2% більше плану.

Простий вантажного вагона під однією вантажною операцією за вказаний період скоротився на 2,28 години, а простий транзитного вагона - на 0,81 години.

Станція Вапнярка - дільнична станція першого класу, є стикового між Одеській та Південно-Західною залізницями.

Як повідомляв УНІАН, обсяг вантажів, відвантажених і перевезених Одеською залізницею в 2013 році, збільшився порівняно з 2012 роком на 1% - до близько 30 млн тонн, при цьому було задіяно 484,7 тис. вагонів.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить по території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і понад 16% пасажирообігу залізниць України.