Одеські порти готові замість Севастополя прийняти зернові вантажі

Як передає кореспондент УНІАН, як заявив на прес-конференції в Одесі начальник відділу міжнародних відносин, євроінтеграції та логістики державного підприємства «Адміністрація морських портів України» Віталій Романченко, Іллічівський порт має намір збільшити потужності з перевалки зернових і зернобобових вантажів майже на 12 млн т, Южний — на 21 млн т.

«Переведення вантажів не має сильно вплинути на зернотрейдерів. Вони мають можливість перевести їх із Криму в інші порти України», - сказав Романченко.

За словами заступника начальника Адміністрації Одеського порту з операційної діяльності Руслана Сахаутдінова, на сьогоднішній день сумарна місткість ємностей порту становить понад 535 тис. тонн.

«При цьому технологічно порт має можливість обробляти більше 1 млн тонн за прямим варіантом. Усе це нам дозволяє обробляти більше 1 млн тонн на місяць, притому, що у нас розрахункова пропускна спроможність 7,5-8 млн тонн», — заявив Сахаутдінов.

За його словами, зараз порт спільно зі стивідорною компанією «Бруклін-Київ» на Андросовському молі будує причал і зерновий термінал потужністю 4 млн тонн. Даний проект реалізований на 50%, на причалі №4 є портовий зерновий термінал, який укомплектований майже на 90%.

«Також є деякі інші проекти, зі складами підлогового зберігання, з організацією приймачів для забезпечення спрощеного прямого варіанту. Ми бачимо, що буквально найближчим часом, уже до наступного року, ми зможемо відкрито й сміливо заявляти, що у нас пропускна спроможність буде на рівні 10-12 млн тонн. Я сподіваюся, що це нам дозволить гідно освоїти ті додаткові вантажі, які нам доводиться освоювати. Ми з цим повинні справитися, адже це державне завдання номер один», — сказав представник Адміністрації Одеського порту.

Як пояснив керівник служби бізнес-проектів ІА «АПК-Інформ» Родіон Рибчинський, через кримські термінали за поточний період маркетингового року (з липня 2013 року до 10 квітня 2014 року) експортовано 1,37 млн зернових вантажів, що становить 4,9% від загального експорту країни.

«Порти Великої Одеси братимуть на себе обсяги великотоварних партій зерна, які йшли свого часу на той же Севастополь», - сказав Рибчинський.

Він додав, що велике занепокоєння викликають продукти переробки зернових, оскільки на порти Азовського моря доводиться практично 53% відвантаження експортних партій борошна з України. За його словами, це – дрібнотоннажний обсяг, який ішов із Маріупольського й Бердянського портів.

«У разі закриття Керченської протоки й зупинки цих терміналів, буде дуже серйозний удар по експортерах борошномельної продукції і висівок. Замістити ці обсяги можна лише через порти Херсона, Миколаєва», - сказав Рибчинський.

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Як повідомляв УНІАН, після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% тих, хто взяли в ньому участь проголосували за приєднання Криму до Росії.

Через два дні президент Російської Федерації Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади та Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму й утворення в складі РФ нових суб'єктів. Ще за кілька днів Рада федерації Росії одностайно схвалила анексію Криму й Севастополя. Практично всі країни світу не визнають територіальний розділ України і засуджують дії Кремля.

Мінагропрод прогнозує експорт зерна з України в 2013/2014 МР на рівні 33 млн тонн, що може стати абсолютним рекордом для незалежної України.