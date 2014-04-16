«Укрзалізниця» до Великодня призначила додатковий поїзд Київ - Івано-Франківськ

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у зв'язку з підвищеним попитом на пасажирські перевезення під час великодніх свят призначила додатковий поїзд №519К/519Л за маршрутом Київ – Івано-Франківськ, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.





Згідно з повідомленням, поїзд №519К/519Л сполученням Київ – Івано-Франківськ відправлятиметься зі столиці 19 і 21 квітня о 00:40 і прибуватиме до Івано-Франківська о 13:11. Із Івано-Франківська поїзд відправлятиметься також 19 і 21 квітня о 19:55 і прибуватиме до Києва о 07:03.

"Загалом на період великодніх свят вже призначено 11 додаткових поїздів і додаткові рейси два графікових поїздів... "Укрзалізниця" постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом, і призначає додаткові поїзди і збільшує кількість рейсів у найбільш популярних напрямах", - підкреслили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» призначила на період великодніх свят 10 додаткових поїздів, що сполучають Київ зі Львовом, Вінницею, Ужгородом, Івано-Франківськом, Миколаєвом, Луганськом, а також поїзд Харків - Ужгород. Крім того, відомство призначило додаткові рейси поїзда №179/180 сполученням Полтава - Кременчук - Київ, а також додаткові рейси поїзда №139К/140К за маршрутом Київ - Кам'янець-Подільський.

У 2013 році у період травневих і великодніх свят залізниці України перевезли понад 2,3 мільйони пасажирів.