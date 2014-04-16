У Донецькій області перекрили рух потягів на ділянці Краматорськ-Дружківка

Донецька залізниця (ДЗ) змінила маршрут курсування поїздів на ділянці Краматорськ – Дружківка у зв'язку з несанкціонованим перекриттям руху поїздів невідомими особами, повідомили УНІАН у прес-службі дороги.

"У зв'язку з несанкціонованим перекриттям руху на ділянці Краматорськ-Дружківка невстановленими особами змінюється маршрут проходження пасажирських і приміських поїздів. З метою організації перевезень пасажирів поїзди, що курсують на цій ділянці, пропускатимуться за зміненим маршрутом проходження до розблокування", - говориться в повідомленні.

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Згідно з повідомленням, через станцію Краматорськ щодоби курсує 13 пар пасажирських поїздів і 14 пар поїздів приміського сполучення.

Як повідомляв УНІАН, після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення у складі РФ нових суб'єктів. Ще за кілька днів Рада Федерації Росії одностайно схвалила анексію Криму. Практично всі країни світу не визнали територіального розділу України, засудивши дії Кремля.

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Проте РФ не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

6 квітня в Луганську, Харкові та Донецьку агресивні молодики з проросійськими гаслами захопили органи державної влади.

15 квітня український спецназ звільнив від терористів раніше захоплений ними аеропорт у Краматорську.