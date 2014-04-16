У Донецькій області відновили рух поїздів на ділянці Краматорськ - Дружківка

Донецька залізниця (ДЗ) за станом на 13:00 відновила курсування поїздів на ділянці Краматорськ - Дружківка, яке раніше було припинено у зв'язку з блокуванням руху поїздів невідомими особами, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

"Сьогодні, 16 квітня 2014 року, станом на 13:00 відновлено пасажирський і приміський рух на ділянці Краматорськ - Дружківка. Рух було перекрито групою невстановлених осіб", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, в результаті несанкціонованого перекриття руху було змінено маршрути курсування наступних поїздів: у далекому сполученні - поїзди №172 Донецьк-Харків та №28 Кисловодськ-Москва; у приміському сполученні - поїзди №6008 Донецьк-Слов'янськ (затримка поїзда на 1 годину 40 хвилин), №6080 Дебальцеве-Слов'янськ (затримка поїзда на 39 хвилин), №6012 Слов'янськ-Донецьк (затримка поїзда на 19 хвилин).

Через станцію Краматорськ щодоби курсує 13 пар пасажирських поїздів та 14 пар поїздів приміського сполучення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 квітня,Донецька залізниця змінила маршрут курсування поїздів на ділянці Краматорськ - Дружківка у зв'язку з несанкціонованим перекриттям руху поїздів невідомими особами.

Довідка УНІАН. Після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% тих, що взяли в ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення у складі РФ нових суб'єктів. Ще через кілька днів Рада Федерації Росії одноголосно схвалив анексію Криму. Практично всі країни світу не визнали територіального розділу України, засудивши дії Кремля.

Однак РФ не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

6 квітня у Луганську, Харкові та Донецьку агресивні молодики з проросійськими гаслами захопили органи державної влади.

15 квітня український спецназ звільнив від терористів раніше захоплений ними аеропорт в Краматорську.

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