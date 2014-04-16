«Візз Ейр Україна» тимчасово призупиняє 9 рейсів

Лоукост-авіаперевізник «Візз Ейр Україна» тимчасово призупиняє дев'ять рейсів у зв'язку зі збереженням низького попиту на авіаподорожі до/з України і девальвацією гривні, повідомила УНІАН прес-служба компанії.

За даними прес-служби, компанія відклала шість рейсів зі Львова до Барселони, Жірони, Неаполя, Кутаїсі, Тель-Авіва, Риму, Ф’юмічіно і Валенсії. Скасування львівських рейсів зумовлена перенесенням на невизначений час відкриття бази авіакомпанії у Львові, яке раніше планувалося на 30 квітня.

Крім того, тимчасово призупинено два рейси з Києва - до Софії і Вільнюсу, а також рейс Харків – Кутаїсі.

За словами очільника компанії Акоша Буша, «Візз Ейр Україна» має намір і далі пропонувати українським пасажирам квитки на авіаперельоти за доступними цінами.

"Зараз ми спостерігаємо значний спад попиту на подорожі до/з України. Ми сподіваємося, що така ситуація є тимчасовою, і ми повернемося до колишніх обсягів, як тільки пасажирський попит відновиться. Зараз ми змушені реагувати на ситуацію зміною нашої маршрутної мережі і скороченням потужностей. Незважаючи на те, що відкладається відкриття бази у Львові і призупиняються деякі рейси з Києва і Харкова, ми докладаємо усіх зусиль для того, щоб пропонувати доступні перельоти 16 рейсах до/з України, що залишилися", - цитує прес-служба керівника авіакомпанії.

Буш підкреслив, що зміни у маршрутній мережі є тимчасовими, і авіакомпанія має намір повернутися до початкових планів розвитку, коли тільки ситуація нормалізується.

Як повідомляв УНІАН, «Візз Ейр Україна» за підсумками 2013 року збільшила пасажирські перевезення до/с України на 60% порівняно з 2012 роком - до 1 млн пасажирів.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» - перша бюджетна (лоукост) авіакомпанія, ліцензована Державною авіаційною службою України. Входить до групи компаній Wizz Air.

Wizz Air є найбільшим лоукост-авіаперевізником у Центральній і Східній Європі. Авіакомпанія експлуатує 39 літаків Airbus A320, які здійснюють пасажирські авіаперевезення з 16 баз за більш як 250 маршрутами і 83 напрямками у 29 країнах.

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