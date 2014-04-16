"Укрзалізниця" змінить процес закупівлі запчастин та устаткування для доріг

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") має намір змінити систему поставок запчастин, матеріалів і устаткування для залізничного транспорту з метою вирішення проблеми несвоєчасного забезпечення господарств та структурних підрозділів залізниць витратними матеріалами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Укрзалізниці", про це заявив глава відомства Борис Остапюк в ході наради з керівниками лінійних структурних підрозділів відомства.

"Відтепер 50% закупівель проходитиме централізовано, 40% - віддамо на залізниці, ще 10% зможуть замовляти безпосередньо лінійні підприємства за кошти, отримані від підсобно-допоміжної діяльності", - цитує прес-служба Остапюка.

Крім того, за словами глави відомства, у залізничній галузі буде встановлений жорсткий контроль над рівнем закупівельних цін завдяки роботі спеціальної інспекції з контролю над цінами. Також "Укрзалізниця" буде орієнтуватися на вітчизняного виробника і ретельно контролювати якість всіх матеріалів, які будуть поставлятися на залізничні підприємства.

У прес-службі відзначили, що на сьогоднішній день питання ритмічності поставки запчастин актуальне для всіх господарств галузі, особливо для локомотивного господарства, незважаючи на широку номенклатуру деталей і матеріалів. За підсумками минулого року, лінійні підприємства отримали менше половини необхідних запчастин. У цей час існує потреба в колісних парах, тягових двигунах, у матеріалах. Нестача запасних частин і матеріалів також відчутна і у вагонному господарстві, зокрема, для ремонту та обслуговування вантажних вагонів не вистачає підшипників, кінцевих кранів, рукавів.

"Враховуючи складну економічну ситуацію і необхідність економити кошти для галузі, залізничники пропонують більш об'ємно проводити ремонт у депо, а не на заводах. Також планується нарощувати потужності з виготовлення деталей власними силами", - підкреслили в прес-службі.

Так, в деяких вагонних депо, значна кількість деталей вже випускають самостійно.

"Деякі комплектуючі виготовляють в кооперації з іншими залізничними підприємствами. Саме тому на підприємствах не вистачає кваліфікованих слюсарів, токарів, зварників, і такі робітники будуть прийматися на вакантні місця", - резюмували в прес-службі.

Довідка УНІАН. До сфери управління Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровські залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.