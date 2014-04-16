«Укрзалізниця» поліпшить контроль якості послуг з організації вантажоперевезень

Про це повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці» з посиланням на начальника головного комерційного управління відомства Юрія Меркулова.

Згідно з повідомленням, розробка нової системи контролю якості таких послуг буде реалізована або за допомогою контакт-центру «Укрзалізниці», або через офіційний веб-сайт відомства або через автоматизовану систему «Клієнт УЗ».

"Важливо, щоб клієнт мав можливість в режимі онлайн контролювати всі етапи перевізного процесу. Тобто інтерактивна система має охопити всі рівні - починаючи від начальників станції і закінчуючи головним управлінням. Сподіваюся, що вже в найближчій перспективі ми представимо цей інструмент нашим клієнтам", - цитує прес-служба начальника головного комерційного управління відомства.

Крім того, "Укрзалізниця" планує переглянути існуючу процедуру укладення договорів про надання послуг з організації вантажоперевезень в бік її максимального спрощення для клієнтів.

"Перед залізничниками поставлено завдання максимально спростити укладання договорів з клієнтами, уникаючи при цьому всіляких бюрократичних перешкод. Необхідно виходити прямо на вантажовласників без посередників. Слід також зазначити, що в даний час стоїть питання уніфікації договору, не прив'язуючись до типу рухомого складу", - повідомив Меркулов.

У прес-службі також повідомили про зміни в роботі структурного підрозділу "Укрзалізниці" - Українського транспортно-логістичного центру (УТЛЦ). Зокрема, питання планування та оперативного управління вантажних перевезень будуть передані до головного управління перевезень "Укрзалізниці". Вирішення питань, пов'язаних з укладанням договорів про надання послуг з організації перевезень транзитних вантажів, а також розробка логістичних схем, підготовка тарифних пропозицій і пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази будуть покладені на головне комерційне управління відомства.

"У держпідприємстві «УТЛЦ» буде сконцентрована робота з управління рухомим парком та проведення розрахунків за вантажні перевезення, розширення додаткового сервісу шляхом реалізації концепції «єдиного вікна», а також подальшого розвитку по покращенню якості обслуговування клієнтів за допомогою контакт-центру "Укрзалізниці", - уточнив Меркулов.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" 20 січня 2014 року відкрила контакт-центр з організації перевезень вантажів на базі УТЛЦ, основне завдання якого - удосконалення процесу надання транспортних послуг для клієнтів.

ДП «УТЛЦ» використовує в своїй роботі з клієнтом принцип «єдиного вікна» - вантажовласникові достатньо звернутися до центру для укладення договору, а всі інші операції по організації перевізного процесу відбуваються дистанційно.

Контакт-центр з організації вантажних перевезень з початку його відкриття 20 січня на базі структурного підрозділу "Укрзалізниці" УТЛЦ і станом на 1 квітня 2014 року надав інформаційну підтримку більше 2 тис. клієнтам.