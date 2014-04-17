Гендиректором «Української залізничної швидкісної компанії» став екс-голова

Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) очолив Леонід Лобойко, який займав посаду керівника компанії з червня 2012 року до липня 2013 року, повідомили УНІАН у компанії.



Як уточнили в УЗШК, Лобойко приступив до роботи на посаді керівника УЗШК 10 квітня 2014 року, змінивши на цій посаді Ігоря Бреуса, якого, у свою чергу, призначено начальником Головного управління пасажирських перевезень "Укрзалізницы".

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Як повідомляв УНІАН, Леонід Лобойко очолив УЗШК 19 червня 2012 року. До цього, з 2010 року, обіймав посаду заступника генерального директора «Укрзалізниці» і виконував обов'язки начальника Головного управління координації робіт з підготовки і проведення чемпіонату Євро-2012 і впровадження швидкісного руху. У липні 2013 року Лобойка було звільнено з посади голови УЗШК за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію, а замість нього компанію очолив Ігор Бреус, який раніше працював першим заступником начальника Головного пасажирського управління "Укрзалізниці".

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Довідка УНІАН. Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), створене відповідно до наказу Міністерства інфраструктури від 22 лютого 2012 року, є оператором швидкісних потягів.

УЗШК займається організацією експлуатації і технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних і зарубіжних виробників.