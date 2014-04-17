"Дніпроавіа" з 28 квітня відкриває рейс Дніпропетровськ - Стамбул

Авіакомпанія "Дніпроавіа" з 28 квітня відкриває прямий рейс між Дніпропетровськом і турецьким Стамбулом, повідомила УНІАН прес-служба авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, "Дніпроавіа" буде виконувати 3 рейси на тиждень - у понеділок, четвер і неділю, з вильотом з Дніпропетровська до 13:30 і вильотом з Міжнародного аеропорту "Ататюрк" (Стамбул) в 16:20 за місцевим часом. Час у польоті становитиме 2 години 10 хвилин.

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Мінімальна вартість квитка на рейс Дніпропетровськ - Стамбул туди і назад становить 1680 грн, сказано в повідомленні.

За даними прес-служби, рейси виконуватимуть літаки Embraer 145 з економ - і преміум-економ класом обслуговування.

Довідка УНІАН. "Дніпроавіа" - українська авіакомпанія, до складу якої входить аеропорт "Дніпропетровськ". Авіакомпанія обслуговує регулярні, внутрішні, міжнародні і чартерні рейси, надає послуги з перевезення пасажирів і вантажів.

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