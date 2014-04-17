Залізниці України збільшили перевезення вантажів на 1,1%

Залізниці України в січні-березні 2014 року збільшили вантажоперевезення у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 1,1% - до 101,95 млн тонн, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Згідно з повідомленням, за вказаний період експортні вантажні перевезення зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року на 7,3% - до 35,62 млн тонн, транзитні - на 0,6% - до 9,63 млн тонн.

У той же час імпортні перевезення скоротилися на 2,5% - до 8,05 млн тонн, а перевезення вантажів у внутрішньому сполученні скоротилися на 2,3% - до 48,65 млн тонн.

Залізниці країни у внутрішньому сполученні збільшили перевезення таких номенклатур вантажів: кам'яного вугілля - на 1,6%, кольорових металів і виробів з них - на 4,7%, цементу - на 19,7%, лісових вантажів - на 19%, хімічних і мінеральних добрив - на 7,6%, хімікатів - на 9,4%, автомобілів - на 5,4%, минстройматериалов - на 0,1%.

Також повідомляється, що залізниці збільшили обсяг вантажоперевезень на експорт завдяки збільшенню перевезень кам'яного вугілля на 73,5%, нафти і нафтопродуктів - на 65%, чорних металів - на 9,6%, лісових вантажів - на 18%, зерна і зернових вантажів - на 35,6%, руди залізної і марганцевої - на 1,4%.

Крім того, обсяги імпортних перевезень хімічних і мінеральних добрив зросли на 236%, зерна і зернових вантажів - на 195,5%, цементу - на 66,7%, кольорових металів і виробів з них - на 21,7%, мінбудматеріалів - на 24,4%, руди залізної і марганцевої - на 14,5%, нафти і нафтопродуктів - на 11%.

Обсяги транзитних перевезень зросли за три місяці поточного року за рахунок збільшення перевезень нафти і нафтопродуктів на 17,9%, чорних металів - на 15%, автомобілів - на 8,6%, зерна і зернових вантажів - на 165,2%, коксу - на 159,6%, цементу - на 136%, мінбудматеріалів - на 8,7%.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в 2013 році скоротила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн тонн. Відомство планує в 2014 році збільшити перевезення вантажів на 1,2% - до 447,006 млн тонн вантажів.