Залізничники прискорюють темпи будівництва Бескидського тунелю

Працівники служби будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») прискорюють темпи реалізації одного з найбільших інфраструктурних проектів країни - будівництва нового двоколійного залізничного Бескидського тунелю в Карпатах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці" з посиланням на головне управління колійного господарства відомства.

Згідно з повідомленням, будівельні роботи ведуться цілодобово, зокрема, працівникам вдалося прискорити темпи проходки Бескидського тунелю.

"До недавнього часу проводилося два вибухи за троє діб та будівельники проходили до 1,5 м через крихку гірську породу, що вимагає додаткового зміцнення. Далі грунт став міцнішим, тому вибухові роботи проводяться щодоби, і кожного разу будівельники просуваються вперед на 2,38 м", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що новий двошляховий тунель буде мати довжину 1,76 км і пролягати на максимальній глибині 180 м від поверхні Бескидського хребта. Введення в експлуатацію тунелю заплановано на кінець 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, на підготовчі роботи з початку будівництва цього тунелю Львівська залізниця виділила 71,5 млн грн власних коштів і ще 50,9 млн грн надійшли у вигляді кредиту від ЄБРР. Новий тунель буде будуватися на межі Львівської та Закарпатської областей у 30 м від діючого тунелю, збудованого ще за часів Австро-Угорщини у ХІХ столітті, який знаходиться в аварійному стані.

У кінці грудня 2013 року Кабінет міністрів України схвалив залучення позики від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у розмірі 55 млн євро на будівництво Бескидського тунелю.

Міністерство інфраструктури України має намір у 2014 році прокласти близько 0,7 км шляху Бескидського тунелю.

Довідка УНІАН. Бескидський тунель - другий за довжиною залізничний тунель в Україні. Він знаходиться між станціями Бескид і Скотарське в Карпатах і входить до п'ятого пан'європейського транспортного коридору Італія - Словенія - Угорщина - Словаччина - Україна - Росія.

Наприкінці червня 2011 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням передав 6,19 га землі Львівської залізниці для будівництва та облаштування цього тунелю.

Загальна вартість будівництва Бескидського тунелю становить близько 2,2 млрд грн, із яких 1,5 млрд грн підуть на монтажні роботи.