Кабмін звільнив двох заступників голови "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів України звільнив Миколу Сергієнка з посади першого заступника генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці»), а також Павла Чекалова з посади заступника керівника "Укрзалізниці".

Про це йдеться в розпорядженнях уряду №368-р і № 369-р від 16 квітня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, Микола Сергієнко виконував обов'язки першого заступника голови "Укрзалізниці" з квітня 2010 року, а Павло Чекалов обіймав посаду заступника керівника відомства з квітня 2013 року.

Раніше Кабінет міністрів України провів низку кадрових перестановок у керівництві «Укрзалізниці», зокрема, з займаних посад звільнені заступники генерального директора «Укрзалізниці» Петро Науменко, Оксана Плотнікова, Олексій Сліпченко, всі - у зв'язку з переходом на іншу роботу.

Іншими розпорядженнями Кабмін призначив Максима Бланка першим заступником генерального директора «Укрзалізниці», а Віталія Жураківського - заступником генерального директора «Укрзалізниці». Також на початку квітня Кабмін призначив Бориса Остап'юка генеральним директором «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган керування залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученнях та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.