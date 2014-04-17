Донецька залізниця за рік збільшила чистий прибуток майже вдвічі

Про це йдеться в річному звіті підприємства в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід ДЗ минулого року становив 8,72 млрд грн, що на 4% менше показника 2012 року.

При цьому валовий прибуток підприємства за вказаний період скоротився порівняно з 2012 роком на 21,5% - до 843,23 млн грн, операційний прибуток також скоротився на 22% - до 403,49 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця у 2012 році за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) скоротила чистий прибуток порівняно з 2011 роком на 51,9% - до 45,671 млн грн з 94,932 млн грн.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці»). Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км - близько 13% загальної довжини залізниць України.