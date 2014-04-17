"Укрзалізниця" купить вагони та поїзди у Крюківського заводу на 1,6 млрд грн

Згідно з повідомленням, фахівці "Укрзалізниці" за дорученням її генерального директора Бориса Остап'юка в даний час аналізують виробничі потужності вітчизняних підприємств з метою придбання нового пасажирського рухомого складу за рахунок іноземних запозичень під державні гарантії, які готовий надати Кабінет Міністрів України.

Як раніше зазначав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, реалізація інвестиційних проектів з оновлення рухомого складу "Укрзалізниці" повинна сприяти максимальній локалізації виробництва на вітчизняних підприємствах, збільшенню робочих місць у машинобудуванні, а також переорієнтації замовлень на внутрішній ринок.

У зв'язку з цим "Укрзалізниця" підготувала пропозиції до Кабінету Міністрів України щодо розміщення на КВБЗ замовлень на виготовлення в поточному році 50 пасажирських вагонів на суму близько 725 млн грн і 15 дизель-поїздів на суму більше 900 млн грн.

Зокрема, серед пасажирських вагонів, які відомство планує закупити в 2014 році, 9 вагонів СВ, 25 купе і 16 плацкартних вагонів, для придбання яких планується залучити кредитні кошти європейських і американських фінансових організацій під державні гарантії.

За оцінками фахівців "Укрзалізниці", на Крюківському вагонобудівному заводі локалізація виробництва може досягати 80%.

Як повідомили в прес-службі з посиланням на главу господарства пасажирських перевезень "Укрзалізниці" Євгена Дихне, за рахунок придбання нових дизель-поїздів, які будуть курсувати на відстані до 150 км, буде замінено застарілий і дуже витратний рухомий склад з тепловозною тягою, що дозволить значно скоротити експлуатаційні витрати залізниць, підвищити рівень комфорту пасажирів, а також екологічність транспорту.

Крім того, в поточному році залізничники планують здійснити капітально-відновлювальний ремонт 100 пасажирських вагонів з продовженням терміну служби в депо Каховка, Синельникове, Бахмач, Гребінка (20 вагонів) і на Дніпропетровському заводі з ремонту та будівництва пасажирських вагонів (80 вагонів).

У прес-службі нагадали, що раніше КВБЗ виготовив два міжрегіональні швидкісні двосистемні електропоїзди, які пройшли випробування на залізницях країни і були рекомендовані міжвідомчою комісією в експлуатацію.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів має намір направити виділені в бюджеті на 2014 рік 25 млрд грн державних гарантій за кредитами на проекти модернізації Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці»).

Раніше "Укрзалізниця" заявляла про плани в 2014 році придбати 59 вантажних електровозів.

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, напіввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини та візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро й ескалаторів, контейнери, дорожну техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу. Крюківський вагонобудівний завод є єдиним у СНД підприємством, що має налагоджене й діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.