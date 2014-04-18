ВР ратифікувала Будапештську конвенцію про перевезення вантажів водними шляхами

Верховна Рада ухвалила Закон України «Про ратифікацію Будапештської конвенції про договір перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами» (реєстраційний номер 0078).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 232 із 275 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Ратифікація Конвенції сприятиме уніфікації правил міжнародних перевезень вантажів внутрішніми водними шляхами, що дозволить усунути перешкоди у здійсненні українськими перевізниками міжнародних вантажних перевезень та розширити їх участь у судноплавстві на європейських річках.

Будапештська конвенція про договір перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами укладена 22 червня 2001 року в м. Будапешті (Угорська Республіка). Конвенцію було підписано від імені держави Україна 20 червня 2002 року.