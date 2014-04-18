"Укрзалізниця" призначила на свята додаткові поїзди

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в період підвищеного попиту на пасажирські перевезення під час великодніх і травневих свят призначила додаткові поїзди, які з'єднують столицю з Хмельницькому та Івано-Франківському, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

На період травневих свят відомство призначило додатковий поїзд №529О/513К сполученням Київ - Івано-Франківськ, який вирушатиме зі столиці 30 квітня о 22:23 та прибуватиме до Івано-Франківська о 11:15. З Івано-Франквска поїзд відправлятиметься 1 травня о 20:34 і прибуватиме до Києва о 10:24.

На період великодніх свят, як повідомляв раніше УНІАН, "Укрзалізниця" призначила додатковий регіональний поїзд №853 за маршрутом Київ - Хмельницький, який відправляється зі столиці 18 квітня о 23:20 та прибуватиме до Хмельницького о 04:45.

"Укрзалізниця постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом та призначає додаткові потяги, а також збільшує кількість рейсів в найбільш популярних напрямках", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» призначила на період великодніх свят 11 додаткових поїздів, які з'єднують Київ зі Львовом, Вінницею, Ужгородом, Івано-Франківськом, Миколаєвом, Луганськом, потяг Харків - Ужгород, а також додаткові рейси поїздів №179/180 Полтава - Кременчук - Київ, №139К/140К Київ - Кам'янець-Подільський. Також "Укрзалізниця" призначила 32 додаткових приміських потяги на 77 рейсів.

На період травневих свят відомство призначило 10 додаткових поїздів, які з'єднують Київ зі Львовом, Вінницею, Ужгородом, Івано-Франківському, Миколаєвом, а також поїзда Харків - Ужгород і Запоріжжя - Львів. Крім того, відомство призначило додаткові рейси поїздів №397/398 Черкаси - Львів, №139К/140К Київ - Кам'янець-Подільський.

В 2013 році в період травневих і великодніх свят залізниці України перевезли понад 2,3 млн пасажирів.

