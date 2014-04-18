Збитки «Укрзалізниці» від пасажироперевезень за квартал перевищили 2 млрд гривень

Збитки Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») від пасажирських перевезень у січні-березні 2014 року становили понад 2 млрд грн, повідомила УНІАН прес-служба відомства.

Зокрема, збитки від пасажироперевезень у дальньому сполученні становили 1,18 млрд грн, у приміському - 891 млн грн.

"Фінансовий результат від пасажирських перевезень наразі збитковий – понад 2 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Дохід "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень у січні-березні поточного року становив понад 1,1 млрд грн, зокрема у дальньому сполученні – понад 1 млрд грн, у приміському - 95,4 млн грн. Разом із тим, витрати відомства на пасажироперевезення за звітний період становили 3,18 млрд грн, із них у дальньому сполученні - 2,19 млрд грн, у приміському - 986,5 млн грн.

За даними прес-служби, "Укрзалізниця" у січні-березні недоотримала близько 121,7 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пасажирів пільгових категорій. Зокрема, за три місяці поточного року залізниці перевезли пільговиків на суму 137,7 млн грн, з них "Укрзалізниці" було компенсовано близько 16 млн грн, або 12% від необхідної суми.

"Проблемним питанням для залізниць є неповне і невчасне відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій пасажирів, оскільки суми, які фактично перераховуються залізницям за перевезення пільговиків, складають зазвичай лише невелику частину від понесених витрат", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» у січні-березні 2014 року недоотримала 58 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні.

Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень у 2013 році становили понад 6,6 млрд грн, зокрема у приміському сполученні - 3,5 млрд грн.

За даними Держстату, підприємства залізничного транспорту України у січні-березні 2014 року скоротили пасажироперевезення, порівняно з аналогічним періодом 2013 року, на 4% - до 94,9 млн осіб.

Довідка УНІАН. Збитки «Укрзалізници» від пасажирських перевезень з 2008 по 2013 рік становили 33,5 млрд грн. В умовах жорстких регульованих тарифів на перевезення і відсутності державних дотацій до рівня нульової рентабельності, залізниці України традиційно покривають їх самостійно, шляхом перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних.

Залізничним транспортом, відповідно до законодавства України, здійснюється перевезення 26 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Пільгові категорії громадян становлять близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні.



