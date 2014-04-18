УЗ перерахувала до бюджетів і цільових фондів близько 3 млрд гривень

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в січні-березні 2014 року перерахувала до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів близько 3 млрд грн, повідомила УНІАН прес-служба відомства. Зокрема, за цей період "Укрзалізниця" перерахувала до державного бюджету понад 806 млн. грн, до місцевих бюджетів - 610 млн. грн, до державних цільових фондів - 1,58 млрд грн.

Дохід "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень в січні-березні цього року становив більш як 1,1 млрд грн, зокрема, в дальньому сполученні - більш як 1 млрд грн, у приміському - 95,4 млн. грн. Разом з тим, витрати відомства на пасажироперевезення за звітний період становили 3,18 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в січні-лютому 2014 року перерахувала до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів 1,84 млрд грн.

«Укрзалізниця» в 2013 році скоротила відрахування до державного бюджету і державних цільових фондів порівняно з 2012 роком на 7,3% - до 12,7 млрд грн.

Згідно з дослідженням Міністерства доходів і зборів, «Укрзалізниця» за підсумками 2012 року увійшла до п'ятірки найбільших корпоративних платників податків в Україні.

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Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган управління залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученні, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.

