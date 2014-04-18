Україна, Молдова і Румунія узгодили маршрут Чорноморської автомагістралі

Україна, Молдова і Румунія узгодили маршрут частини Чорноморської окружної автомагістралі (ЧОА), загальна запланована протяжність якої становить понад 7 тис. кілометрів.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, під час тристоронньої зустрічі глави Мінінфраструктури Максима Бурбака з главами профільних міністерств Румунії та Молдови 16 квітня в Софії (Болгарія) була досягнута домовленість і підписані відповідні рішення щодо маршруту майбутньої автомагістралі.

У повідомленні говориться, що ЧОА пройде за двома напрямами: від Одеси до Бухареста через Рені – Джурджулешти - Галац і від Одеси до Бухареста через Кишинів - Унгени.

Сторони домовилися про сприяння будівництву автомагістралі шляхом залучення інвестицій як на національному рівні, так і за рахунок кредитів міжнародних фінансових організацій.

Як повідомляє прес-служба, під час більш широкого засідання міністрів транспорту країн-членів Організації Чорноморського економічного співробітництва Максим Бурбак розповів про впровадження Україною нових технологій і стандартів екологічних норм для автомобілів.

За його словами, з 2014 року Україна запровадила екологічну норму для автомобільного Євро-4, з 2016-го запровадить Євро-5, а з 2018-го - Євро-6.

Крім того, міністр відзначив, що з 10 липня 2014 року в Україні набуде чинності Технічний регламент вимог до бензину, дизельного, котельного і суднового палива.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2013 року Кабінет міністрів України продовжив дію стандарту якості автомобільних бензинів і дизельного пального, що відповідає вимозі Євро-3, до кінця 2015 року.

Раніше Міністерство енергетики і вугільної промисловості пропонувало дозволити використання автомобільних бензинів і дизельного пального стандарту Євро-3 до 31 грудня 2016 року і Євро-4 до 31 грудня 2020 року.

Україна неодноразово відкладала повний перехід на стандарти якості палива Євро-4 і Євро-5.

Довідка УНІАН. Меморандум "Про взаєморозуміння у галузі скоординованого розвитку кільцевої автомагістралі навколо Чорного моря" було підписано в Белграді (Сербія) 19 квітня 2007 року від імені урядів 12 держав Чорноморського економічного співробітництва. Проект "Чорноморське кільце» передбачає будівництво вздовж всього узбережжя Чорного моря високопропускної автомагістралі протяжністю 7140 км, що складається з двох фізично розділених проїжджих частин, кожна з яких матиме як мінімум дві смуги руху.

***Євро-3 - екологічний стандарт, що регулює вміст шкідливих речовин у вихлопних газах транспортних засобів із дизельними і бензиновими двигунами. Був введений у Євросоюзі в 1999 році та замінений стандартом Євро-4 у 2005 році.

Євросоюз замінив екологічний стандарт Євро-4 на Євро-5 у 2009 році.