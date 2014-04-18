"Укрзалізниця" залишила собі 3 службових авто з 46

Центральний апарат Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») залишив у своєму розпорядженні 3 службових автомобілі з 46, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"З метою економії коштів "Укрзалізниця" обмежила використання службових автомобілів, які обслуговували апарат відомства, залізниці України і підпорядковані відомству підприємства", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, апарат відомства залишив у своєму розпорядженні 3 службових авто з 46, по три службових авто залишилися на кожній із шести залізниць країни, по одному службовому авто залишилося на підприємствах залізничного транспорту, що підпорядковані "Укрзалізниці".

Ці автомобілі керівництво "Укрзалізниці" планує направити на обслуговування локомотивних бригад.

"У машиністів і помічників машиністів важка праця, тому вони також заслуговують з комфортом дістатися до місця роботи і назад", - цитує прес-служба генерального директора "Укрзалізниці" Бориса Остапюка.

Крім того, у цей час "Укрзалізниця" визначається з кількістю автомобілів, які необхідно виділити для локомотивного господарства відомства. Для контролю за раціональним використанням автомобілів і економії палива в кожній машині будуть встановлені GPS-пристрої.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів України прийняв рішення про скорочення на 50% автопарку органів влади, що в кількісному вираженні становило 1800 автомобілів, а економія коштів на їх утримання - 41 млн грн.

Реалізація легкових автомобілів, які обслуговували державні органи, здійснюватиметься відповідно до Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 6 червня 2007 року № 803 шляхом його продажу на аукціоні, який визначається на конкурсних засадах в установленому Фондом державного майна порядку.

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