"Укрзалізниця" просить із розумінням поставитися до посилення контролю на кордоні з РФ

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у зв'язку з повідомленням Державної прикордонної служби України про посилення прикордонного контролю в пунктах пропуску на українсько-російському кордоні і на адміністративному кордоні з Кримом, просить пасажирів із розумінням поставитися до посилення контролю на кордонах, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, час курсування поїздів у зв'язку із посиленням прикордонного контролю між Україною і Росією не змінюється. Водночас, затримки поїздів між материковою Україною і Кримським півостровом викликані як контролем прикордонників, так і несанкціонованими перевірками поїздів силами так званої "самооборони" Криму.

Разом з тим, "Укрзалізниця" продовжує забезпечувати залізничне сполучення з Російською Федерацією і Кримом.

"Поїзди до Росії і Криму відправляються згідно з графіком руху на 2013-2014 роки. Кількість поїздів у вказаних напрямах не змінилася, окрім скасованого з 25 лютого 2014 року поїзда №3/4 Київ - Москва і зміни з 31 березня періодичності курсування поїзда №146/145 Сімферополь - Київ", - наголосили у прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, 17 квітня 2014 року Державна прикордонна служба обмежила в'їзд в Україну громадян Росії у зв'язку із загрозою терактів на території України, зокрема, в'їзд заборонено усім громадянам РФ чоловічої статі віком від 16 до 60 років.

Раніше російська авіакомпанія «Аерофлот» заявила, що пропуск цієї категорії здійснюватиметься за рішенням начальника регіонального управління (прикордонного загону) після проведення контролю лише в екстрених випадках за наявності: документів, що підтверджують родинні зв'язки, смерть або тяжку хворобу близьких родичів, завірених оригіналів запрошень юридичних і фізичних осіб або на підставі інформувань, направлених Адміністрацією Держприкордонслужби.

При цьому, без підтверджуючих документів в'їзд буде дозволений лише громадянам РФ, які слідують сім'ями з дітьми. Обмеження також стосуються громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.