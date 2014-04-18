"Укрзалізниця" скоротила пасажироперевезення на 2,8%

15:17, 18 квітня 2014
Транспорт/Звя'зок
0

Дохід "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень за квартал становив понад 1,1 млрд грн.

Убытки

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у січні-березні 2014 року скоротила перевезення пасажирів порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 2,8% - до 93,4 млн осіб, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, пасажирооборот за вказаний період скоротився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 13,9% - до 8,38 млрд пас./км.

За даними прес-служби, дохід "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень у січні-березні поточного року становив понад 1,1 млрд грн, при цьому залізниці перевезли пасажирів на суму 3,18 млрд грн. У результаті відомство зазнало збитків на суму більше 2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, підприємства залізничного транспорту України в січні-лютому 2014 року скоротили пасажироперевезення, порівняно з аналогічним періодом 2013 року, на 2,6% - до 63,3 млн осіб.

Залізниці України в 2013 році скоротили перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.

Відомство у 2014 році планує збільшити пасажироперевезення у всіх видах сполучень на 0,5% - до 485,269 млн осіб, а вантажоперевезення - на 1,2%, до 447,006 млн тонн.

Довідка УНІАН. Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень із 2008 по 2013 роки становлять 33,5 млрд грн. В умовах жорстко регульованих тарифів на перевезення та відсутність державних дотацій до рівня нульової рентабельності, залізниці України традиційно покривають їх самостійно, шляхом перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter