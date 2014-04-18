"Укрзалізниця" скоротила пасажироперевезення на 2,8%

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у січні-березні 2014 року скоротила перевезення пасажирів порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 2,8% - до 93,4 млн осіб, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, пасажирооборот за вказаний період скоротився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 13,9% - до 8,38 млрд пас./км.

За даними прес-служби, дохід "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень у січні-березні поточного року становив понад 1,1 млрд грн, при цьому залізниці перевезли пасажирів на суму 3,18 млрд грн. У результаті відомство зазнало збитків на суму більше 2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, підприємства залізничного транспорту України в січні-лютому 2014 року скоротили пасажироперевезення, порівняно з аналогічним періодом 2013 року, на 2,6% - до 63,3 млн осіб.

Залізниці України в 2013 році скоротили перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.

Відомство у 2014 році планує збільшити пасажироперевезення у всіх видах сполучень на 0,5% - до 485,269 млн осіб, а вантажоперевезення - на 1,2%, до 447,006 млн тонн.

Довідка УНІАН. Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень із 2008 по 2013 роки становлять 33,5 млрд грн. В умовах жорстко регульованих тарифів на перевезення та відсутність державних дотацій до рівня нульової рентабельності, залізниці України традиційно покривають їх самостійно, шляхом перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних.