Наглядова рада "Дніпровагонрембуду" змінила голову правління

Наглядова рада Дніпропетровського заводу з ремонту та будівництва пасажирських вагонів («Дніпровагонрембуд») 17 квітня 2014 року призначила головою правління Юрія Акуленко замість Людмили Нагорнюк.

Про це йдеться у повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, Нагорнюк обіймала посаду голови наглядової ради "Дніпровагонрембуду" 1 рік і 6 місяців. Акуленко, що обіймає посаду директора юридичного департаменту КУА "Форум" і раніше входив до ревізійної комісії "Дніпровагонрембуду", призначений головою наглядової ради підприємства терміном на 3 роки.

Рішенням зборів акціонерів заводу Нагорнюк увійшла до складу наглядової ради.

Як повідомляв УНІАН, Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів («Дніпровагонрембуд») у 2013 році отримав 13,09 млн грн чистого прибутку порівняно з 26,21 млн грн чистого збитку в 2012 році.

Довідка УНІАН. Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів - одне з найстаріших промислових підприємств в Україні та СНД, що має багаторічний досвід роботи на ринку машинобудування в галузі послуг для залізничного транспорту.

Завод спеціалізується на капітально-відновлювальному ремонті та модернізації пасажирських вагонів усіх типів, будівництві пасажирських вагонів, виробництві візків для вантажних вагонів тощо.