Придніпровська залізниця відремонтувала понад 2 тис. вантажних вагонів

У спеціалізованих вагоноремонтних депо Придніпровської залізниці (ПЗ) у січні-березні 2014 року було відремонтовано 2227 вантажних вагонів, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Зокрема, капітально було відремонтовано 48 вагонів, інші 2179 вагонів пройшли деповський ремонт.

За даними прес-служби, за вказаний період у вагонному депо Батуринська відремонтовано 435 вагонів у депо Нижньодніпровськ-Вузол - 430 вагонів, Мудрьона - 350, Джанкой - 347, Пологи - 270, Мелітополь - 201, П'ятихатки - 167, Верховцево - 14, Запоріжжя-Ліве - 13.

Як повідомляв УНІАН, у спеціалізованих вагоноремонтних депо Придніпровської залізниці у 2013 році було відремонтовано 11,8 тис. вантажних вагонів.

Наприкінці 2011 року Укрзалізниця визначила базові ремонтні депо для державних компаній, на баланс яких з початку 2012 року передано вантажні напіввагони українських залізниць. Ці заходи були вжиті для створення обладнаних спеціалізованих вагоноремонтних депо, концентрації фінансового і кадрового потенціалів з метою утримання у належному стані парку вантажного рухомого складу.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.