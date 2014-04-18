Турчинов підписав закон про скасування утилізаційного збору

Виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та оподаткування акцизним податком операцій з переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного засобу в підакцизний легковий автомобіль».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі в.о. глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 8 квітня ухвалила зміни до Податкового кодексу щодо скасування утилізаційного збору акцизу на переобладнання автомобіля.

Законом передбачено звільнення від оподаткування акцизним податком операції з переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного засобу в підакцизний легковий автомобіль і скасування сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів.

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