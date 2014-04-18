Придніпровська залізниця збільшила середньодобовий пробіг локомотивів на 2,1%

Згідно з повідомленням, середньодобовий пробіг за цей період перевищив плановий показник на 2,3%.

При цьому середньодобова продуктивність локомотива зросла порівняно з показником аналогічного періоду минулого року на 0,1% - до 1,36 млн т/км брутто, що на 1% більше плану.

У той же час, ПЗ прискорила обіг навантаженого вагона до показника за аналогічний період 2013 року на 0,09 доби - до 1,61 доби, а оборот вантажного вагона - на 0,23 доби, до 4,06 доби.

Як зазначає прес-служба, Придніпровській магістралі за вказаний період вдалося збільшити дільничну швидкість порівняно з плановим показником на 0,3% - до 38,6 км/ч.

Крім того, простій вагона під однією вантажною операцією скоротився порівняно з показником аналогічного періоду минулого року на 1,57 години - до 61,88 години, а простій вантажного вагона на одній технічній станції - на 0,78 години, до 8,10 години.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в січні-березні 2014 року збільшили середньодобовий пробіг локомотивів порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 1,4% - до 517 км

Придніпровська залізниця у 2013 році збільшила середньодобовий пробіг локомотива порівняно з 2012 роком на 4,8% - до 480 км.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більш ніж 90 млн пасажирів.

Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.