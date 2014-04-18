МАУ відкриває рейс до Іраку

Найбільший національний авіаперевізник авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) відкриває пряме повітряне сполучення між Україною та Іраком, і планує з 3 червня поточного року виконувати рейси Київ – Ербіль – Київ. Як повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії, квитки на рейс вже у продажу.

«Рейси між Києвом і Ербілем виконуватимуться тричі на тиждень по вівторках, четвергах і суботах, у зворотному напрямі – по середах, п'ятницях і неділях. Ціна квитка економічного класу в обидві сторони з урахуванням усіх зборів і податків становитиме з Києва – від 1008 дол., з Ербіля – від 1218 долл.», - повідомили в авіакомпанії.

Рейси виконуватимуться літаками «Боїнг-737» з двома класами обслуговування – бізнес і економічним, а розклад польотів складений так, щоб забезпечити оптимальні стиковки з рейсами МАУ з/у Донецьк, Дніпропетровськ, Харків, Львів і Одесу.

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Раніше керівництво авіакомпанії повідомило, що в період літньої навігації МАУ запускає програму нових рейсів у напрямі європейських курортів, а також збільшує частоту польотів у напрямах Київ – Вільнюс і Київ - Санкт-Петербург до двох рейсів на день.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заснована в 1992 році. Флот компанії налічує 40 авіалайнерів, базовий аеропорт – найбільший в Україні міжнародний аеропорт «Бориспіль». Авіакомпанія здійснює рейси у столиці і ключові міста Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 міст світу.