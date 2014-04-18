ПЗ за квартал недоотримала понад 20 млн грн за перевезення пільговиків

Придніпровська залізниця (ПЗ) у січні-березні 2014 року недоотримала 20,24 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пасажирів пільгових категорій, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, за вказаний період ПЗ перевезла 2,05 млн пасажирів пільгових категорій у далекому і приміському сполученнях на суму 21,79 млн грн, при цьому отримала 1,55 млн грн компенсації, що становить 7% від необхідної суми.

Зокрема, Придніпровська магістраль перевезла 1,37 млн пільговиків у приміському сполученні на 11,8 млн грн, а сума компенсації становила 1,51 млн грн, або близько 13% від суми фактичних витрат магістралі.

Всього за три місяці поточного року ПЗ перевезла у дальньому і приміському повідомленнях 17,43 млн пасажирів.

Рівень компенсації Дніпропетровської області Придніпровській залізниці за перевезення пільговиків становив 13-25%, Запорізької - 3%, Криму - 6%.

Як повідомляв УНІАН, ПЗ у січні-лютому недоотримала понад 7 млн грн за перевезення пільговиків у приміському сполученні.

Придніпровська залізниця у 2013 році недоотримала 25,559 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні.

Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень у січні-березні 2014 року становили понад 2 млрд грн.

Довідка УНІАН. Залізничним транспортом відповідно до законодавства України здійснюється перевезення 26 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Пільгові категорії громадян становлять близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні. Однак з року в рік "Укрзалізниця" відзначає негативну тенденцію несвоєчасного і неповного відшкодування витрат на перевезення пільговиків, що істотно погіршує фінансовий стан галузі. Зокрема, недоотримані кошти не дозволяють підвищувати якість послуг для пасажирів і оновлювати рухомий склад.

Збитки від пасажирських перевезень «Укрзалізниця» традиційно покриває самостійно за рахунок перехресного субсидування. При цьому «Укрзалізниця» продовжує за свій рахунок реалізовувати програму розвитку швидкісного руху, модернізувати інфраструктуру, виплачувати кредити, ремонтувати вокзали, перевозити пасажирів за зниженими тарифами.