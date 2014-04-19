Мінтранс Росії визначив ціни на квитки до Криму

Заступник міністра транспорту Росії Микола Асаул на нараді в "Артеку" назвав суми, які пропонується додати до вартості залізничного квитка, пише ИТАР-ТАСС.

За його словами, проїзд на поромі за маршрутом Анапа-Керч коштуватиме близько 150 рублів (курс гривні до російського рубля на 18 квітня склав 3.1249 грн за 10 рублів - УНІАН), проїзд на поромі і автобусі від Анапи до Ялти, Сімферополя, Феодосії або Судака обійдеться в 350 рублів, маршрут Анапа-Євпаторія - 420 рублів, Анапа - Севастополь - 430 рублів. До цих цін необхідно буде додати вартість залізничного квитка до Анапи.

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"Комбінований квиток купуватиметься в залізничній касі. Купити його можна буде у будь-якій точці країни, - повідомив Асаул - Відповідно, буде звичайний залізничний тариф до Анапи, потім паром або катамаран і далі автобус до місця призначення".

Заступник міністра при цьому повідомив, що зараз на Керченській поромній переправі є черги. Опрацьовується можливість збільшення кількості поромів, а також використання поромів більшої місткості. Комбіновані перевезення планується здійснювати у відповідності з графіком. "Комбіновані перевезення будуть з фіксованим часом, - сказав Асаул. - Автобус забиратиме пасажирів з поїзда в Анапі і доставляти їх до парому, який буде вже чекати. Потім переправа на ту сторону. Час простою буде мінімізовано".

За словами Асаула, у цей час пропозиція про ціни вже направлено на розгляд в міністерство фінансів РФ. Рішення про субсидування перевезень на комбінованому ділянці вже прийнято.

7 квітня 2014 року міністр транспорту РФ Максим Соколов заявив, що транспортно-логістична схема доставки пасажирів в Крим російською територією повинна бути відпрацьована до травневих свят, а єдиний квиток може з'явитися в касах до 1 червня. У разі появи єдиного квитка РЖД належить узяти на себе фактичну відповідальність за пасажира, наступного і по залізниці, і по морю на поромі, і в автобусах, додав Максим Соколов. "Треба буде укладати договори безпосередньо з усіма компаніями, зі страховими компаніями, вести взаєморозрахунки. Все це юридично непросто, - визнав міністр. - Задача складна, але вирішувана".

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