Будівництво автотунелю під Босфором обійдеться Туреччині у $1,3 млрд

Як пише газета "Хюррієт", влада розпорядилася максимально прискорити роботи, щоб до весни 2015 року тунель увійшов у дію, повідомляє ИТАР-ТАСС.

П'ятикілометровий Євразійський автомобільний тунель буде прокладений між районами Кадикей в азіатській частині і Єнікапи в європейській. До нього будуть прокладені нові траси та розв'язки загальною довжиною близько 10 км, які стануть новою транспортною артерією мегаполісу. Підземна автодорога розташована південніше відкритого минулої осені залізничного тунелю "Мармарай" під Босфором.

Спеціально для прокладання тунелю Туреччина замовила в Німеччині прохідницький щит висотою з чотириповерховий будинок, довжиною 129 м і вагою 3,4 тис. т. Машина здатна проходити до 10 м в добу.

Читайте такожЗалізничники прискорюють темпи будівництва Бескидського тунелюВлади Стамбула пообіцяли, що вартість прокладання тунелю не позначиться на платниках податків, усі витрати візьмуть на себе приватні компанії, зокрема будівельна АТАШ, яка протягом 26 років після відкриття траси буде нею керувати та обслуговувати тунель. Проїзд під Босфором буде платним. Двосмугові автодороги з кишенями безпеки будуть розташовуватися одна над одною.

Нова транспортна артерія бере початок у районі Гезтепе і закінчується в Казличешмі. Зазвичай на подолання цієї відстані з урахуванням переїзду через мости і необхідності в'їжджати в зони щільної міської забудови витрачається від сорока хвилин до півтори години. Після введення в дію тунелю поїздка між цими двома районами займе близько 15 хвилин.