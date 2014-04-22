Залізниці збільшили щодобове навантаження зерновозів на 35%

Згідно з повідомленням, за вказаний період "Укрзалізниця" перевезла близько 2,36 млн тонн зернових вантажів (зерна, кукурудзи, шроту, макухи), задіявши в перевезеннях 37,5 тис. вагонів-зерновозів.

Зокрема, в березні залізниці навантажили 2,03 млн тонн зерна (31,6 тис. вагонів), із них відправили на експорт у порти 1,88 млн тонн, а на внутрішній ринок - 144,8 тис. тонн.

За даними прес-служби, Придніпровська залізниця збільшила обсяги навантаження зерна на 45,8%, Південна магістраль - на 55%, Південно-Західна - на 9,3% і Одеська - на 88,5%.

Також повідомляється, що загальний обіг зерновоза в березні скоротився порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 0,33 доби - до 10,03 доби. Поліпшення даного показника відбулося за рахунок скорочення обігу порожнього зерновоза на 0,36 доби - до 6,34 доби і скорочення обігу транзитного вагона на 0,17 доби - до 2,75 доби.

У прес-службі нагадали, що загальний робочий парк вагонів-зерновозів у березні 2014 року становив 12 744 одиниці, що на 31,4% більше березня 2013 року, зокрема, навантажених - 4473 вагони, порожніх - 8271, що достатньо для перевезення 40 млн тонн зернових вантажів. Зростання кількості робочого парку зерновозів пояснюється зростанням кількості відремонтованих вагонів, зменшенням кількості вагонів тривалого запасу та поверненням зерновозів із-за кордону.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України у січні-березні 2014 року збільшили перевезення зернових вантажів порівняно з аналогічним періодом минулого року на 28,8% - до 6,88 млн тонн, задіявши в перевезеннях 107,4 тис. вагонів-зерновозів.

Залізниці України у січні-лютому 2014 року завантажили 53,5 млн тонн вантажів, що відповідає показнику аналогічного періоду 2013 року.

Згідно з прогнозом Міністерства аграрної політики та продовольства, експорт зерна з України в 2013-2014 МГ буде на рівні 33 млн тонн, що може стати абсолютним рекордом для незалежної України.

У 2013 році «Укрзалізниця» скоротила перевезення вантажів порівняно з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн тонн, перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.