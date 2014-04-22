На свята призначено додатковий поїзд Київ - Ужгород

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у зв'язку з підвищеним попитом на пасажирські перевезення під час травневих свят призначила додатковий поїзд №519О/505Л за маршрутом Київ – Ужгород, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, поїзд, що з’єднує столицю з Ужгородом, вирушить з Києва 1 травня в 00:40 і прибуде до Ужгорода о 16:53. З Ужгороду поїзд вирушить також 1 травня о 22:14 і прибуде до столиці 2 травня о 14:16.

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"Всього на травневі свята вже призначено 11 додаткових поїздів і додаткові рейси двох графікових поїздів. ..."Укрзализниця" постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом і призначає додаткові поїзди, а також збільшує кількість рейсів у найбільш популярних напрямах", - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» призначила на період травневих свят 10 додаткових поїздів, що з’єднують Київ зі Львовом, Вінницею, Ужгородом, Івано-Франківськом, Миколаєвом, а також поїзди Харків - Ужгород і Запоріжжя - Львів. Крім того, відомство призначило додаткові рейси поїздів №397/398 Черкаси - Львів №139К/140К Київ - Кам'янець-Подільський.

У 2013 році в період Травневих і Пасхальних свят залізниці України перевезли більш як 2,3 млн. пасажирів.