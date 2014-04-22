"Укрзалізниця" збільшила перевезення контейнерів на 1,5%

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у січні-березні 2014 року перевезла 19 512 контейнерів у складі контейнерних і комбінованих поїздів у всіх видах сполучення, що на 1,5% більше аналогічного періоду минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, за вказаний період поїзд, який курсує за маршрутом Нікополь - Іллічівськ - Нікополь, перевіз 3940 контейнерів, за маршрутом Словаччина (Кошіце) - Росія (зупинка Перспектива) - 3580, Румунія - Росія (Москва) - Румунія - 3492, Румунія - Тольятті - Румунія - 1794, комбінований поїзд «Вікінг» - 1291, «Ленд Брідж» (Китай, Угорщина) - 926, «Дніпровець» (Одеса - Дніпропетровськ - Ліски) - 1303, «Хрещатик» (Одеса - Київ - Ліски) - 754, Польща - Україна (Ізов - Могилів-Подільський) - Молдова (Рибниця) - 1008, Поділля (Одеса - Хмельницький) - 504.

"Зараз на території України організовано та курсує 14 контейнерних поїздів. Перевезення контейнерів у складі контейнерних поїздів становить 40% від загального обсягу перевезених контейнерів по території України", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі підкреслили, що "Укрзалізниця" постійно проводить роботи з залучення додаткових вантажопотоків на територію України і розширення географії міжнародних проектів за участю залізниць країни з питань гнучкої системи тарифної політики, технічного переозброєння, створення нових інформаційних технологій, облаштування прикордонних переходів, удосконалення технології перевізного процесу, а також сервісу послуг.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в січні-лютому 2014 року перевезла 11 609 контейнерів у складі контейнерних і комбінованих поїздів у всіх видах сполучень, що на 4,9% менше аналогічного періоду минулого року.

Залізниці України в 2013 році скоротили перевезення контейнерів у всіх видах сполучення порівняно з 2012 роком на 12% - до 80 481 контейнера.

Довідка УНІАН. Загальна довжина мережі залізниць України становить 22 тис. км, зокрема протяжність міжнародних транспортних коридорів територією України становить 3,2 тис. км.

Питома вага залізничного транспорту в загальному вантажообігу країни складає близько 84%, а у пасажирообігу - майже 46%.