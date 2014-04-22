На Донецькій залізниці зменшився невиробничий травматизм

На станціях та перегонах Донецької залізниці (ДЗ) в січні-березні 2014 року рівень невиробничого травматизму скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 25,9% - до 20 випадків із 27, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Зокрема, у зазначений період Донечка залізниця зафіксувала 12 випадків травм із смертельним наслідком, що на 3 випадки менше показника аналогічного періоду 2013 року.

Для запобігання випадків травмування людей на шляхах та на об'єктах магістралі працівники воєнізованої охорони спільно з транспортною міліцією проводять планові перевірки на станціях і перегонах. Так, в 1-му кварталі працівники затримали 58 осіб за ходіння по коліях, з них 52 були оштрафовані.

Прес-служба нагадує, що переходити колію можна тільки у встановлених місцях, користуючись при цьому пішохідними мостами, тунелями та переїздами. На станціях, де мостів і тунелей немає, громадяни повинні переходити колії по настилах, попередньо переконавшись у відсутності потяга або локомотива.

Як повідомляв УНІАН, на станціях та перегонах Донецької залізниці в 2013 році через порушення правил безпеки на залізничному транспорті рівень невиробничого травматизму збільшився порівняно з 2012 роком на 26,7% - до 133 випадків.

Кількість ДТП на Донецькій залізниці в 2013 році збільшилася в порівнянні з 2012 роком на 62,5% - до 13 випадків.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту. Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

На частку Донецької припадає близько 38% від загальних обсягів вантажних перевезень залізниць України.