"Укрзалізниця" переходить на обслуговування в "Ощадбанку"

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з метою стабільного здійснення банківських операцій переходить на повне комплексне обслуговування у державному "Ощадбанку", повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, на повне обслуговування у державному банку перейдуть всі структурні підрозділи "Укрзалізниці" і підпорядковані відомству підприємства.

З метою узгодження усіх необхідних питань щодо переходу на банківське обслуговування створено робочу групу фахівців "Укрзалізниці", "Ощадбанку" і комерційного "Експрес-банку", який раніше надавав банківські послуги відомству.

"Здійснення фінансових операцій в одній банківській установі сприятиме консолідації коштів, більш раціональному користуванню фінансовими інструментами, підвищенню рівня контролю грошових потоків на рахунках... "Укрзалізниця" працює у напрямку недопущення незручностей для залізничників і членів їх сімей під час переходу на обслуговування в "Ощадбанк", - підкреслили у прес-службі.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган управління залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученні, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.