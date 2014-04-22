"Укрзалізниця" змінить графік руху поїздів через анексію Криму

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), яка раніше тимчасово призупинила попередній продаж квитків на всі поїзди, що курсують територією України з 27 травня до 1 травня планує внести зміни до графіка руху поїздів на 2014-2015 роки у зв'язку з анексією Криму Росією, при цьому зберігши найпопулярніші серед туристів маршрути поїздів між материковою Україною і Кримом, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"Найпопулярніші потяги, що курсують між материковою частиною України і АР Крим в графіку руху на 2014-2015 роки, будуть збережені", - наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, представники залізничних адміністрацій України, Росії, Молдови та Білорусі за результатами спільної наради, що відбулася 17-18 квітня 2014 року в Мінську, розробили для подальшого узгодження 32 гілки графіка руху пасажирських поїздів до Кримського півострову.

Зокрема, для курсування 17 пар пасажирських поїздів формування "Укрзалізниці" планується прокласти 13 гілок графіка, для поїздів формування Російських залізниць - 11 гілок графіка, для Кримської дирекції залізничних перевезень, а також для Білоруської залізниці - по 4 гілки.

Крім того, на основі моніторингу пасажиропотоку залізничні адміністрації сусідніх країн планують до 25 квітня підготувати узгоджені пропозиції щодо необхідної кількості рухомого складу для обслуговування міждержавних маршрутів.

"Також фахівці працюють над зменшенням періоду попереднього продажу квитків, які "Укрзалізниця" реалізує за 45 діб до відправлення поїзда", - підкреслили в прес-службі.

Крім того, у ході спільної наради залізничних адміністрацій, яке заплановано на 24-25 квітня в Москві, планується також розглянути і погодити питання взаємодії автоматизованих систем залізничних адміністрацій.

"Оскільки російська сторона проінформувала про внесення змін до нормативно-довідкової інформації АСУ " Експрес-3, зокрема, в мережеву розмітку станцій Криму і присвоїла їм нові коди, виникла необхідність узгодження взаємодії систем продажу проїзних документів АСУ ППУ та Експрес-3. Адже такі дії Росії можуть призвести до зміни внутрішнього тарифу в поєднанні Україна - Крим на міжнародний", - резюмували в прес-службі.

В "Укрзалізниці" нагадали, що коригування графіка руху поїздів на 2014-2015 роки викликана значним скороченням пасажиропотоку між материковою Україною і Кримом, а також введенням додаткових зупинок для огляду поїздів. Зокрема, прикордонна служба України здійснює перевірки пасажирських поїздів на станціях Мелітополь,Херсон, Новоолексіївка. Також на станції Джанкой проводиться несанкціонований контроль поїздів так званої «самообороною Криму», що призводить до збільшення часу перебування потягів у дорозі та зменшення часу у пунктах обороту.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня «Укрзалізниця» тимчасово призупинила попередній продаж квитків на всі поїзди, що курсують з 27 травня у зв'язку із неузгодженим з відомством рішенням керівництва самопроголошеного держпідприємства "Кримська залізниця" про коригування розкладу руху поїздів у графіку на 2014-2015 роки.