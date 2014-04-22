У Мінрегіоні розповіли, як зменшити вартість «Повітряного експресу»

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон) попередньо розглянуло низку проектних рішень, спрямованих на скорочення термінів і вартості будівництва за національним проектом «Повітряний експрес», який зв'яже швидкісним залізничним сполученням Київ і міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Як повідомила прес-служба Мінрегіону, техніко-економічне обґрунтування цього проекту було затверджено колишнім урядом ще в березні 2011 року, проте проектування так і не було завершено, внаслідок чого і саме будівництво не було розпочато.

На сьогодні, за словами заступника міністра Дмитра Ісаєнка, існує перспектива приступити до будівництва проекту і прискорити терміни його реалізації, які попередньо становлять 28 місяців, а також мінімізувати витрати, здешевивши вартість проекту в цілому.

Зокрема, він повідомив, що розглядається можливість заміни технічного рішення з будівництва підземного тунелю і залізничного терміналу біля терміналу «D» аеропорту «Бориспіль» на наземну естакаду і криту платформу у вигляді «тубуса», захищену екранованою сіткою. Також обговорюється питання заміни будівництва чотириповерхового залізничного терміналу з тунелем для прибуття пасажирів у районі терміналу «D» аеропорту на двоповерховий комплекс. Як зазначив Ісаєнко, ці та інші технічні рішення дадуть змогу крім скорочення терміну реалізації проекту зменшити вартість будівництва приблизно на 20%. За даними Мінрегіону, загальна кошторисна вартість проекту «Повітряний експрес» станом на січень 2014 року становила 3,223 млрд грн. Ще 510,7 млн грн необхідно на придбання рухомого складу з 4 потягів.

Крім того, в міністерстві повідомили, що замовник будівництва – «Держінвестпроект» за участю Мінрегіону підготує і винесе на розгляд уряду пропозицію щодо розділення проекту будівництва «Повітряного експресу» на дві черги. Передбачається, що це дасть змогу, не зупиняючи реалізацію проекту, здійснити його коригування з метою зменшення вартості.

Як повідомляв УНІАН, національний проект "Повітряний експрес" - це перший великий інфраструктурний об'єкт, що реалізовується на окупній основі не за бюджетні кошти. Проект фінансує Ексімбанк Китаю, угоду з яким було підписано ще навесні 2011 року. За умовами угоди для реалізації проекту «Повітряний експрес» Ексімбанк Китаю повинен надати Україні кредит у розмірі 272 млн. дол. Кредит планувалося виділяти двома траншами. Раніше повідомлялося, що перший транш у 52 млн. дол. вже виділено і він буде використаний на виконання проектних і підготовчих робіт. Другий, на 320 млн. дол., планується використати безпосередньо на будівництво інфраструктурних об'єктів.

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