Кабмін призначив нового главу Адміністрації морських портів

Уряд України призначив головою державного підприємства «Адміністрація морських портів» (АМПУ) Андрія Амеліна, який змінив на цій посаді звільненого Юрія Васькова, повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Відповідний наказ було підписано Міністерством інфраструктури України 22 квітня.

До призначення на посаду Амелін очолював одну з одеських транспортних компаній.

У повідомленні також йдеться, що Васькова було звільнено з посади голови АМПУ за згодою сторін.

Як повідомляв УНІАН, Васькова було призначено на посаду виконуючого обов'язки голови АМПУ в червні 2013 року.

Довідка УНІАН. Адміністрація морських портів України почала свою роботу 13 червня 2013 року, об'єднавши держпідприємства, які ввійшли до нової структури шляхом виділення з них стратегічних об'єктів портової інфраструктури та іншого майна.

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