Кабмін призначив нового главу Адміністрації морських портів
Головою державного підприємства «Адміністрація морських портів» став Андрій Амелін.
Уряд України призначив головою державного підприємства «Адміністрація морських портів» (АМПУ) Андрія Амеліна, який змінив на цій посаді звільненого Юрія Васькова, повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.
Відповідний наказ було підписано Міністерством інфраструктури України 22 квітня.
До призначення на посаду Амелін очолював одну з одеських транспортних компаній.
У повідомленні також йдеться, що Васькова було звільнено з посади голови АМПУ за згодою сторін.
Як повідомляв УНІАН, Васькова було призначено на посаду виконуючого обов'язки голови АМПУ в червні 2013 року.
Довідка УНІАН. Адміністрація морських портів України почала свою роботу 13 червня 2013 року, об'єднавши держпідприємства, які ввійшли до нової структури шляхом виділення з них стратегічних об'єктів портової інфраструктури та іншого майна.
Читайте такожМінінфраструктури готує конкурс на концесію порту "Південний"