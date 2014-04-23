Південно-Західна залізниця збільшила вантажоперевезення на 3%

Зокрема, за вказаний період ПЗЗ збільшила перевезення вантажів у внутрішньому сполученні порівняно з аналогічним періодом минулого року на 9,1% - до 2,54 млн тонн, експортні вантажоперевезення незначно збільшилися на 0,2% - до 5,4 млн тонн.

У січні-березні поточного року Південно-Західна магістраль перевезла наступні номенклатури вантажів: 3,51 млн тонн будівельних вантажів, 2,22 млн тонн зернових вантажів, 708,35 тис. тонн лісових вантажів, 219,47 тис. тонн цементу, 193,24 тис. тонн вогнетривів, 172,09 тис. тонн промислової сировини, 170,8 тис. тонн нафти і нафтопродуктів, 169,73 тис. тонн брухту чорних металів, 133,14 тис. тонн хімічних і мінеральних добрив, 85,55 тис. тонн руди кольорових металів.

Як повідомляв УНІАН, обсяг вантажів, відвантажених і перевезених Південно-Західною залізницею у січні-лютому 2014 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 4,1% - до 4,96 млн тонн.

Південно-Західна магістраль у 2013 році збільшила перевезення вантажів порівняно з 2012 роком на 2,9% - до 37,720 млн тонн з 36,641 млн тонн.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" знаходиться у віданні залізниці.

Південно-Західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.