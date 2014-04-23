Донецька залізниця недоотримала 5,5 млн грн за приміські перевезення пільговиків

Донецька залізниця (ДЗ) у січні-березні 2014 року недоотримала 5,47 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, за вказаний період ДЗ перевезла 9,89 млн пасажирів пільгових категорій на суму 6,8 млн грн, а компенсацій отримала 1,33 млн грн - 19,6% від необхідної суми.

За даними прес-служби, заборгованість Донецької та Луганської облдержадміністрацій за вказаний період становить 4,74 млн грн і 151,1 тис. грн відповідно.

Також повідомляється, що Донецька магістраль узагалі не отримала відшкодування своїх витрат за приміські перевезення студентів та дітей від 6 до 14 років, яких перевезла в січні-березні на суму 580,2 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в січні-березні 2014 року недоотримала 58 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні.

Донецька залізниця у січні-лютому 2014 року недоотримала 6,23 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільгових категорій пасажирів у далекому та приміському сполученнях.

ДЗ у 2013 році недоотримала 38,493 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пасажирів пільгових категорій.

Довідка УНІАН. Залізничним транспортом, у відповідності із законодавством України, здійснюється перевезення 26 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Однак з року в рік спостерігається негативна тенденція несвоєчасного і неповного відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій громадян, що істотно погіршує фінансовий стан галузі. Зокрема, недоотримані кошти не дозволяють підвищувати якість послуг для пасажирів і оновлювати рухомий склад.

Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»). Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

На частку ДЗ припадає близько 38% від загальних обсягів вантажних перевезень залізниць України.