Авіакомпанія YanAir з 22 квітня відкрила рейс Одеса-Київ

Українська авіакомпанія YanAir з 22 квітня відкрила прямий рейс між Одесою і Києвом (Жуляни), повідомила УНІАН прес-служба одеського аеропорту.

Розклад нового рейсу орієнтований переважно на одеських пасажирів, зокрема бізнес-мандрівників, йдеться в повідомленні.

YanAir виконуватиме регулярні рейси з Одеси до Київа з понеділка по суботу, з вильотом з Одеси о 7:20 і вильотом з Києва щодня, крім суботи, о 19:40. Час у польоті становить 1 годину 20 хвилин.

Рейси виконуватимуться 33-місцевим літаком Saab 340.

З 17 травня YanAir додасть другу частоту рейсів: ранковий з Києва і вечірній з Одеси, йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. YanAir - нова українська авіакомпанія, яка отримала сертифікат на здійснення діяльності 26 липня 2013 року. Флот авіакомпанії має 2 літаки Saab 340A шведського виробництва.

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