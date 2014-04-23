Поліси «Зелена карта» подешевшають на 10,5%

Страхові поліси «Зелена карта» з 24 квітня подешевшають у середньому на 10,5%, повідомляється на сайті Моторного (транспортного) бюро України (МТСБУ).

Згідно з повідомленням, страховий поліс на 15 днів для виїзду на легковому автомобілі до країн Європи подешевшає на 45 грн - до 381 грн, поліс для виїзду до Росії, Білорусі та Молдови - на 33 грн - до 277 грн. Річний поліс до Європи стане дешевшим на 396 грн - до 3333 грн, до Росії, Білорусі та Молдови - на 159 грн, до 1332 грн.

Як повідомляв УНІАН, страхові поліси «Зелена карта» з 20 лютого подорожчали на 8%, з 20 березня - на 9,5%, з 4 квітня - на 13%, з 17 квітня - на 17%.

Процедура перерахунку (коригування) страхових платежів відбувається у зв'язку з коливанням обмінного курсу євро більш ніж на 5% порівняно з застосовуваним курсом.

Довідка УНІАН. Міжнародна система страхування автоцивільної відповідальності «Зелена картка» функціонує з 1951 року. Основна мета системи - врегулювання претензій потерпілих у ДТП, вчинених за участю іноземних автомобілістів, у відповідності з національним законодавством країни події. У 1998 році Україна стала 40 членом системи.