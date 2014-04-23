"Дніпроавіа" з 17 травня відкриває рейс Дніпропетровськ - Баку

Авіакомпанія "Дніпроавіа" з 17 травня відкриває прямий рейс між Дніпропетровськом і столицею Азербайджану Баку, повідомила УНІАН прес-служба авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, "Дніпроавіа" буде виконувати рейс щосуботи, з вильотом із Дніпропетровська о 10:15 і вильотом з Міжнародного аеропорту імені Гейдара Алієва (Баку) о 15:45 за місцевим часом. Час у польоті буде становити 2 години 30 хвилин.

Мінімальна вартість квитка на рейс Дніпропетровськ - Баку в одну сторону становить 2 532 грн, а туди і назад - 4 101 грн, сказано в повідомленні.

Водночас, "Дніпроавіа" надала пасажирам віком від 12 до 24 років, а також старше 60 років, знижки на переліт в розмірі 25%.

За даними прес-служби, рейси будуть виконувати літаки Embraer 145 з економ - і преміум-економ класом обслуговування.

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Довідка УНІАН. "Дніпроавіа" - українська авіакомпанія, до складу якої входить аеропорт "Дніпропетровськ". Авіакомпанія обслуговує регулярні, внутрішні, міжнародні і чартерні рейси, надає послуги з перевезення пасажирів і вантажів.