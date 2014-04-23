"Укрзалізниця" збільшила перевезення вугілля

Об'єм кам'яного вугілля, відвантаженого і перевезеного залізницями України з 1 січня станом на 23 квітня поточного року, збільшився на 3,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 30,5 млн тонн, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з посиланням на Головне управління перевезень відомства.

Згідно з повідомленням, за вказаний період у таких перевезеннях залізниці країни задіяли 446,6 тис. вагонів.

Щодобове навантаження вагонів з кам'яним вугіллям з початку року склало 3987 вагонів, що на 4,1% більше показника за аналогічний період минулого року. Основний обсяг вугілля було відвантажено на внутрішній ринок.

Зокрема, найбільший обсяг відвантаженого і перевезеного кам'яного вугілля зафіксований на Донецькій залізниці - 24 млн тонн, далі йдуть Придніпровська магістраль - 5,2 млн тонн, Одеська - 0,7 млн тонн, Львівська - 0,5 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в січні-березні 2014 року збільшили вантажоперевезення у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 1,1% - до 101,95 млн тонн.

«Укрзалізниця» у 2013 році скоротила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн тонн.

