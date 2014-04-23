Придніпровська залізниця втратила 12 тис. гривень від втручання сторонніх осіб

Придніпровська залізниця (ПдЗ) в січні-березні 2014 року зафіксувала 21 випадок несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту, що в три рази більше аналогічного періоду 2013 року, в результаті чого підприємство зазнало збитків на суму 12,18 тис. грн, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Зокрема, Придніпровська залізниця за звітний період зафіксувала 6 випадків розкомплектування рухомого складу, пристроїв та споруд, по 2 випадки - накладання сторонніх предметів на рейки та перекриття руху поїздів сторонніми особами, а також 4 випадки - повідомлення про встановлення вибухових пристроїв у приміщеннях вокзалів і в поїздах.

Крім того, Придніпровська магістраль зафіксувала сім випадків насильницьких дій щодо залізничників під час виконання ними службових обов'язків.

За даними прес-служби, внаслідок несанкціонованого втручання в діяльність Придніпровської залізниці сторонніх осіб за вказаний період був затриманий 21 поїзд сумарно на 17,06 години.

Залізниця нагадує про адміністративну та кримінальну відповідальність за незаконні втручання в роботу залізничного транспорту.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в січні-березні 2014 року зафіксувала 84 випадки несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу залізниць, що в 1,9 разу перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

На Придніпровській залізниці в 2013 році зареєстровано 37 випадків несанкціонованого втручання сторонніх осіб у діяльність підприємства проти 43 випадків в 2012 році, при цьому завдані збитки зросли вчетверо - до 102,9 тис. грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3,2 тис. км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.