"Укрзалізниця" відновила продаж квитків на потяги з Криму

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») відновила попередній продаж квитків на ряд поїздів, які курсуватимуть із 10 травня 2014 року, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"Після корегування розкладу руху поїздів у зв'язку з ремонтними роботами на ділянці Корсунь – Городище "Укрзалізниця" відновила попередній продаж квитків на поїзди, які відправляються в рейс із 10 травня 2014 року", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, "Укрзалізниця" відновила попередній продаж квитків на поїзди, що сполучають Сімферополь із Києвом, Львовом, Маріуполем, Ковелем, а також Київ із Донецьком, Херсоном, Адлером, Запоріжжям, Севастополем та іншими містами.

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Як повідомляв УНІАН, 14 квітня «Укрзалізниця» відновила попередній продаж квитків на ряд поїздів, які курсуватимуть 10 і 11 травня 2014 року, попередній продаж на які також був призупинений наприкінці березня в зв'язку з необхідністю корегування графіка руху поїздів із урахуванням "вікон" – перерв у русі поїздів для проведення ремонтних робіт на ділянці Корсунь – Городище.